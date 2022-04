Fabienne ROUSSEAU

Diplômée d'un BTS secrétariat trilingue, puis d'une année en Angleterre pour parfaire ma maîtrise de la langue, cette expérience m'a permis d'intégrer des entreprises travaillant à l'international en tant que assistance commerciale export chez Ampafrance (Bébé Confort) pendant 2 ans, puis en tant qu'assistante de direction chez Habitat pendant 7 ans.

Après quatre années passées aux Emirats Arabes Unis, en expatriation dans le cadre professionnel de mon mari, j'ai créé ma propre entreprise de secrétariat et assistanat à domicile. Je propose mes services auprès d'entreprises et de particuliers qui ont un besoin ponctuel ou régulier, pour des tâches de secrétariat ou d'assistanat, à la fois en français et en anglais.

Je vous invite à venir visiter mon site internet sur lequel vous découvrirez mes offres de prestations :Array



Mes compétences :

Assistanat

Traduction

Gestion administrative

Suivi commercial et administratif

Organisation d'évènements