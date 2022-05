Lionel ANCELET - COACH ET FORMATEUR

NOTE IMPORTANTE :



Sur Viadeo, je ne mets plus à jour mon profil , et je ne consulte plus mes messages.



Merci de me retrouver sur l'autre réseau social professionnel bien connu, dont le nom commence par Li... et se termine par ...in.



A bientôt !



Mes compétences :

Assessment

Bilan de compétences

Coaching

Créativité

Expatriate

Formation

Intercultural

Mobilité

Orientation

Outplacement

Pratiques narratives

Public speaking

Speaking

Systémique

writing

Marketing