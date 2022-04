Fabienne RUFIN

Breizh Barter est un réseau d'échanges non-monétaires.

Il fédère les entreprises, associations ou collectivités bretonnes qui recherchent un complément de croissance par l'échange de biens et de services.

Ces acteurs économiques de tous secteurs d'activité et de toutes taille ont en commun leurs valeurs : innovation, dynamisme, esprit collaboratif, et confiance.



Vous voulez acheter sans dépenser ? Rejoignez-nous.



Mes compétences :

Esprit d'équipe très prononcé

Gestion administrative

Gestion de temps

Assistanat de direction

Achats

Gestion de projet