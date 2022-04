Fabienne SAMMARCO

Je suis enseignante en lettres modernes dans un lycée ZEP de Marseille ; avant d'être enseignante en lettres, j'ai préparé un DEA d'Anthropologie spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest, plus précisément dans la région de Koro au Mali. Mon sujet s'orientait autour des représentations de la relation mère/ enfant chez les dogon de la plaine du Séno. J'ai pu dans mes enquêtes de terrain pratiquer la photographie argentique et restant passionnée par ce domaine , alors que je poursuivais mes cours de français, j'ai décidé de me former pendant quelques années et de monter grâce à un photographe professionnel, un Atelier photographique au sein de mon lycée ; ce fût une activité extra scolaire très enrichissante ; contrainte d'arrêter cet atelier en raison d'une restructuration du lycée, je cherche actuellement une façon de poursuivre ma pratique photographique.