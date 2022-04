Fabienne SAUGIER

Diplômée d'HEC en 1991.

15 ans de Direction générale et opérationnelle de sociétés dans le domaine des media, de l'édition, du divertissement et des IT.

Cofondatrice en avril 2005 de MEDIALFINANCE, une "M&A boutique" spécialisée dans le placement privé, la levée de fonds et les fusions/acquisitions pour les sociétés non cotées des secteurs sus-mentionnés (TMT)

Rejoint en septembre 2008 AFORGE FINANCE, société de conseil en fusions-acquisitions et en gestion de patrimoine.

Actuellement Associée chez AFORGE FINANCE - département Fusions-Acquisitions - un des leaders sur le segment des opérations midcap.



Compétences :

Conseil toutes opérations de haut de bilan (levées de fonds, LBO/transmission, reclassement de titres, adossement acteur industriel, fusions-acquisitions, retournement sur entreprises en difficulté)

Secteur small and mid cap (10 M€ à 300 M€). Tous secteurs d'activité.



Direction Générale de sociétés media, edition, presse, internet, divertissement et services aux entreprises.



