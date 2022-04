Fabienne SCHERER

Pôle Communication : Trouver les mots justes pour apaiser un malade angoissé avant une intervention chirurgicale, persuader un enfant de s'alimenter, capacité à communiquer, sens de l’écoute

Pôle Médical : Connaissance des pathologies.

Pôle Commercial: Relation avec les associations, les particuliers, permettant de mettre en place de la location de matériel médical, conseiller sur du matériel d’incontinence.

Pôle Administratif : Suivi administratif, commercial et technique auprès de la clientèle -constituez et tenir à jour les fichiers clients.

Pôle Organisation : Gestion des plannings, mise en place et suivi de méthodes et d’outils de communication internes et externe, coordination et communication avec les partenaires sociaux.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion des ressources humaines

Animation d'équipe

Animation de réunions

Recrutement

Travail en équipe

Développement commercial

Coordination

Organisation du travail

Gestion de la relation client

Analyser écouter réfléchir agir

Analyse des besoins

Management

Communication

Cohésion en équipe