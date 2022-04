Fabienne SCHIMENOVITZ

Ingénieur Gestion et génie de l'Environnement.



Actuellement animatrice du réseau des Espaces info- > énergie d'Ile de France ( 25 espaces avec 65 conseillers)

Salariée de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Ennergie) - Délégation régionale Ile de France



Arrivée dans l'entreprise en novembre 1981, j'ai eu a assumer différentes fonctions :

- ingénieur industrie, en charge des secteurs textiles et cuir ;

- chargée de communication industrie et transport ;

- responsable de la communication interne ;

- animateur du secteur technologie des transports au siège ;

- animateur du secteur des transports à la délégation régionale Ile de France



Mes compétences :

Conseil