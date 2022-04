Fabienne SENY

J'ai travaillé en tant que chargée de communication dans le domaine privé et institutionnel.

Je suis actuellement enseignante en communication/marketing/management.

Je fais dès que possible du graphisme, du dessin, de la mise en page, parce que j'adore ça !!

En dehors de mon travail, je suis très très investie dans une association "voyons voir" (résidence d'artistes et territoire). J'ai d'ailleurs un projet (dans ma tête)à mettre en place, autour du mécénat, du paysage industriel et des artistes.



Mes compétences :

Charte graphique

Communication

Graphisme

Mécénat

Presse

Relation presse