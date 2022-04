Fabienne SIMONET-BOUFFIN

Je travaille depuis plus de 25 ans en tant que responsable de développement et conduite de projet dans les domaines de la presse écrite, la culture et le développement durable.

De l’entreprise privée à l’institutionnel, j’ai la connaissance des dispositifs opérationnels des structures, des acteurs et des enjeux.



Efficace, autonome, dotée de capacités d’adaptation et d’aisance relationnelle, je sais m’intégrer dans une équipe avec un esprit d’ouverture et de collaboration transverse.



Ma solide expérience de chef de projet pour de grands événements culturels et médiatiques me conduit, tout naturellement, à développer les missions suivantes :



• Recherche de financements

• Création et animation équipe projet

• Production opérationnelle



Mon expertise s'étend aux festivals, développement durable, partenariat et mécénat.



Actuellement, en cours de repositionnement professionnel, je souhaite vivement mettre en œuvre mes compétences et mon expertise transférables en faveur de missions dans les domaines mentionnés ci-dessus ainsi que le secteur des Services.