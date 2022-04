Fabienne SORBA

Diplômée en ressources humaines, 15 années d'expérience professionnelle, un parcours bâti autour de créations de poste, alternativement dans des structures privées et publiques.

2 principaux secteurs d'activités pratiqués(formation/éducation/enseignement supérieur et accompagnement et conseil et aux petites entreprises)dans lesquels j'ai développé des partenariats en faveur de l'accès à la formation et à la qualification, des coopérations européennes sur la qualité des prestations à apporter aux petites entreprises, des projets de rapprochement entre établissements d'enseignement supérieurs, centres de recherche et enteprises.



Principales compétences: créations d'activités nouvelles / gestion de projets, dont ceux avec recherche de financements européens; management d'équipe.



Installée au Luxembourg depuis quelques semaines, je m'interroge sur mes possibilités de repositionnement professionnel. Trop enserrée dans mon dernier poste dans des problématiques d'éducation et de formation initiale, je souhaiterais revenir vers les thématiques: développement économique, lien territoires/compétences/activités.



Mes compétences :

Conseil

Développement économique

Formation

formation management

Gestion de projets

Ingénierie

Management