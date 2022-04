Fabienne SOVRAN

In Fine Consultants, réalise des évaluations internes et externes des établissements sociaux et médico-sociaux. Habilitation ANESM H2013-07-1216.



Pour chaque prestation en évaluation externe nous composons une équipe de consultants adaptée à votre spécificité.

In Fine Consultants regroupe des professionnels avec une double compétence :

- en action sociale : Directeurs, chef de service, psychologue, infirmière, psychosociologue

- en évaluation externe : en associations, en collectivités, en entreprises privées (services à la personne)



In Fine Consultants:

- rédige et valorise vos écrits courriers, projets, bilans, VAE, etc...,

- anime des sessions de formation et d'ateliers de raisonnement logique



-



Mes compétences :

Contact, observation, analyse, animation, rédactio