Pascal COAT

Pendant de nombreuses années, j'ai géré et développé différentes structures d'économie sociale (associations et SARL) : SCOP, Entreprises d'insertion, Régie de quartier, Centre de placement extérieur, CHRS, Résidences sociales, hébergement collectif, restaurant associatif, ...



Créateur d'entreprise, le réseau des Boutiques d'insertion m'a élu Meilleur parcours de création d'entreprise, dans le cadre du concours Talents des Cités.



Gérer un budget, une équipe, mettre en place des partenariats coordonner des projets, font partie de mon quotidien depuis de nombreuses années.



Mes engagements ont étés reconnus par mes pairs qui m'ont élus six ans de suite Président de la fédération des entreprises d'insertion France.

Membre actif du réseau des Dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire de Nantes Métropole, j'ai assuré la vice-Présidence du Réseau des Chantiers d'insertion de Loire-Atlantique et participé au Bureau du pôle territorial de coopération économique (les Ecossolies), et membre du Comité d'orientation RSE.



Qualités relationnelles, organisationnelles et managériales, sensibilité aux problématiques territoriales, esprit d'analyse, autonomie, rigueur et loyauté sont des qualités qui m’ont permis de mener ces actions.



Je vous propose de mettre mon expérience au service de votre structure, qu'il s'agisse d'une PME, d'une entreprise de l'économie sociale ou d'une et association



Je suis également Moniteur diplômé de voile habitable et assure des missions de formation à la croisière et de coaching en voile habitable.



Mes compétences :

Élaborer un business plan

Demandes de subventions

Travailler en équipe et avec passion

Rédiger des rapports, des synthèses,...

Suivre les budgets

Aime relever les défis

Diagnostiquer les besoins

Mener une étude de marché

Gérer et animer une équipe

Dossiers de financement

Déléguer et favoriser la prise d'initiatives

Gestion du personnel

Gestion de projets

Gestion budgétaire

Développement durable

Social

Économie sociale

Développeur

Management

Ingénierie de projet

forte expérience