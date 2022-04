Fabienne STEFF

Je démarre ma reconversion professionnelle et suis aujourd'hui professeur de yoga diplômée Étude et Transmission du Yoga ETY Viniyoga. Je suis également diplômée de l'Institut Français de yoga IFY.

Je suis en prospection d'une clientèle pour des cours collectifs et individuels de yoga Viniyoga, un yoga adapté à toutes les personnes qui souhaitent harmoniser mental, corps et respiration et ainsi améliorer leur efficacité professionnelle et personnelle.





J'ai été chargée de mission pour un réseau d'organismes associatifs et coopératifs présents sur le Nord Pas De Calais, l'AROFESEP, depuis 2005 jusqu'en février 2014..

J'étais également chargée de projet à l'ILEP, organisme de formation continu associatif, où j'ai longtemps travaillé comme formatrice d'adultes.

Dans ce cadre J'ai été sensibilisée à la pratique de l'entretien d'explicitation de P. Vermersch ainsi qu'à la gestion mentale et au dialogue pédagogique.

J'ai suivi plusieurs formations en développement personnel : Analyse Transactionnelle, méthode Gordon, projet de vie, P.N.L...

Depuis février 2012, je suis praticienne P.N.L.

En parallèle, je prépare sur le long terme le Diplôme Universitaire de Compétences en Relations Humaines (DUCERH), formation dispensée par le CUEEP de Lille.





Mes compétences :

Accompagnement

Projet de vie

Relaxation

Yoga

Relations humaines