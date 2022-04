Fabienne STOMP-TOUSSAINT

Bientôt 30 années dans le monde du Transport International depuis ma sortie de l'AFT IFTIM, aussi bien chez un exportateur que dans le monde des transitaires et intégrateurs.

Un grand parcours au sein du Groupe TNT Express en France riche d'expériences professionnelles et de relations humaines. Mon engagement au CHSCT m'a beaucoup apporté sur le travail de groupe sur les conditions de travail et sur les risques psychosociaux.



Mes compétences :

Juridique

Perfectionnisme

Ténacité