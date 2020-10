Olivier CAMPS

* Une approche transversale Commerce, Finance et Stratégie d’entreprise,

* 13 ans d’expérience managériale,

* Réorganisation et Pilotage d’un département de 139 collaborateurs multi-sites,

* Organisation et Management d’équipes commerciales de 8 à 45 collaborateurs,

* Organisation et Gestion du back-office d’une direction commerciale de 400 collaborateurs,

* Accompagnement et Coaching d’une équipe de 180 commerciaux,

* Expérience significative de la vente terrain, de la vente simple à la vente complexe,

* 10 d’expérience dans les relations avec les partenaires sociaux

* Pilotage de projets internationaux dans les domaines du CRM, du Recouvrement et du Workflow,



Fil conducteur : recherche de la meilleure rentabilité et développement de clients profitables.



Mes compétences :

Ventes

Animateur

Commerce

ADV

Lyon

Management

Vente