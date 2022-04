Fabienne SYLVESTRE

A la suite de mon licenciement, j'ai passé le permis D et travaillé en navette scolaire.

J'ai été caissière dans un magasin de bricolage, et a aujourd'hui je suis en remplacement comme agent social dans un foyer de personnes agées indépendantes.

Je suis en recherche d'emplois.

A aujourd'hui, donc presque un an plus tard, j'ai effectué divers travaux , aide à la personne, ménages; hotesse de caisse, saisonnier dans la recherche agricole, et toujours sans emploi fixe et durable.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir