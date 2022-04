Fabienne SILVESTRE

Un parcours de 20 ans en marketing et communication et une double casquette de femme d'études et femme de mots..... sous le signe du contenu.



Egalement liée à CREAFRANCE, pour une troisième dimension : le conseil en créativité appliquée au marketing.

Consultante indépendante, je travaille pour différents instituts (réseau Qualitative Village notamment) et agences de communication, en phase de réflexion stratégique et/ou opérationnelle.





En tant que consultante éditoriale et rédactrice, je suis aussi à l'aise en print que sur le web dans le cadre de projets éditoriaux B to B et B to C. (conception éditoriale, écriture/réécriture, plaquettes, sites, ouvrages...)



Conseil marketing, études

- Analyse des marchés

- Gestion et réalisation d’études qualitatives, interface quali/quanti

- Etudes documentaires,

- Animation et analyse de groupes de motivation créatifs (consommateurs et experts)

- Recommandations stratégiques et opérationnelles en marketing et communication.

cibles internes et externes (Bto B, cibles institutionnelles, BtoC)



Spécialisation en études éditoriales : audit de dispositif de communication éditoriale, pre et post test de sites internet, de magazines d'entreprise.

Production de montages issus de focus groups et interviews filmés (format pour présentation PPt, sites internet, ...)



Conseil en innovation et créativité

- Définition de la méthodologie

- Animation de sessions de créativité, sur les problématiques suivantes ; plate-forme de marque, génération d'insights, génération d'idées (concepts de produits/services,axes de communication)

- booster creatif /super grouper : préparation de homeworks creatifs notamment en montage video, participation aux workshops pour faciliter la dynamique créative du groupe.

- formatrice : développement d'un module de sensibilisation aux techniques de génération d'idées



Conception éditoriale, production de contenus (communication éditoriale print et web : plquettes, sites, ouvrages...)

• Rédaction en chef

• Rédaction

• Relecture/réécriture/Correction

• Production et gestion de contenu pour le web, en interface avec équipe créative et technique





Marchés et domaines d'intervention spécifiques

développement durable - automobile et sécurité routière - énergie – édition - équipement et soins de la personne - santé et nutrition - équipement et soin de la maison - communication éditoriale (print et web), communication institutionnelle.



Mes compétences :

Créativité

Workshop

Montage

Rédaction

Conseil éditorial

Sécurité routière

Marketing

Études qualitatives

Développement durable

Veille documentaire