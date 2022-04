Fabienne SZYMANSKI BEAUCHAMP

GRAPHISTE & DIRECTRICE ARTISTIQUE indépendante

>>> 14 ans d'expérience en agence.



Mon premier métier de styliste de mode

et ma sensibilité artistique m’ont emmené

de bureau de style en agence de publicité.



Créative, énergique et polyvalente,

j’ai un esprit curieux et je suis sensible à l’art.

Je vise constamment à créer et à communiquer,

par la justesse technique où l’esthétique.



Mes compétences :

Commerciale

news letter

Packaging

Plaquette commerciale

PLV