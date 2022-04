Fabienne THÉVENOT

 Pilotage de projets structurants d’appui territorial :

Pilotage et mise en place de démarche Qualité,

Pilotage et mise en place du dispositif éco-défis (commerce et dévelop- pement durable)

Animation de réseau (directeurs de centres commerciaux)

Administration d'études commerce

Accompagnement à la démarche de marketing territorial





 Accompagnement des collectivités territoriale :

Redynamisation du commerce local à l'appui de convention de partenariat

Conseil, rédaction et suivi de dossiers FISAC

Conseil pour la mise en place de périmètre de préemption





 Conseil aux commerçants et associations de commerçant, notamment sur l'accessibilité de leur local commercial aux personnes handicapées et PMR



Mes compétences :

Commerciale

Démarche qualité

Étude commerciale

Marketing

Marketing territorial

Qualité