Fabienne THRASIBULE

Mon parcours professionnel a fait de moi une personne qui observe et s'implique dans le domaine de l'entrepreneuriat, tant que depuis mon arrivée en Guadeloupe j'interviens bénévolement auprès d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprise auxquels j'explique comment combler leurs lacunes pour mieux gérer leurs activités et prospecter la clientèle.

Ayant une grande capacité d'adaptation, je serais capable d'être pour votre clientèle et votre entreprise l'interlocuteur permettant la bonne marche de votre collaboration commerciale.



Mes compétences :

EBP Gestion commerciale

Sketch up

EBP Paye

Gestion de projet

Réponse aux appels d'offres

Gestion des stocks

Réalisation de devis

Chiffrage des chantiers

Facturation

Recrutement

Commercialisation

Management

Suivi de chantiers

Suivi clientèle