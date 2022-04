Fabienne TJOENS

Diplômée en Psychologie et active dans le monde des Ressources Humaines depuis 1997, j'ai un profil généraliste.

Ayant travaillé pour d'importantes sociétés telles que Belgacom et Caterpillar, j'ai été formée aux meilleures techniques de recrutement et de formation.

Suite à ma fonction de DRH chez Devoteam - société de consultance en informatique d'origine française et cotée en bourse - dont j'étais également membre du Comité de Direction de la filiale belge, je dispose de sérieuses connaissances générales en RH.

Actuellement indépendante, je propose mes services tant aux particuliers qu'aux sociétés (Coaching individuel ou de groupe, Formation, Recrutement, Outplacement, Projets RH, etc...).



Site internet :

Coordonnées de contact : + 32 479/235 274



Mes compétences :

Coaching

Droit

Droit social

Formation

Outplacement

Projets RH

Recrutement