Fabienne VAN DE VELDE

Forte d'un parcours professionnel au service de la personne , je mets mon expérience de la relation d'aide et accompagnement en tant que Sophrologue dans le registre du développement personnel et de la gestion du stress auprès de particuliers, entreprises , associations.

Mes différentes formations ; sophrologie, formation psychocorporelle, formation de psycho praticien , sont autant de compétences que je mets à votre service.

Pour toutes demandes et informations vous pouvez me contacter au : 06 18 43 85 99