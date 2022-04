Fabienne VAN KALKEREN

De formation bac + 2 en droit, j'occupe un poste d'Assistante Clients Export dans une PME grossiste dans le Prêt à Porter depuis 25 ans.

Je suis en interface permanente avec les détaillants nationaux et internationaux, je gère la facturation, l'encaissement et la relance des règlements.

Des fonctions administratives complètent mes compétences avec l'utilisation d'outils informatiques (Word, powerpoint, outlook, praco).

Dans la partie export, je suis en contact avec les transitaires pour planifier le lancement des livraisons ainsi que l'établissement des documents liés à l'exportation (certificat d'origine, ATR1, EUR1) ; je suis également en charge de l'enregistrement mensuel de la Déclaration d'Echange de Biens via le portail internet de la Douane.

J'ai un niveau d'anglais commercial et quelques notions en espagnol.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Word

Outlook Express

Logiciel Pro-douanes

Microsoft PowerPoint

Logiciel praco