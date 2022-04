Fabienne VIGNAUX

Durant 10 ans au poste de responsable qualité puis 10 ans au poste de responsable Administration Des Ventes en charge de la Gestion de la Relation Client au sein de trois PME au service des entreprises (traitement de surface, archivage numérique et agroalimentaire), j'ai pris plaisir à évoluer dans les domaines de la coordination des plannings pour gérer la production, les installations, les livraisons, les formations, la facturation et le recouvrement.

Mon objectif : Exprimer mes compétences et mes années d'expérience en coordination et en administration des ventes au sein d'une structure à taille humaine pour satisfaire la clientèle en organisant les opérations pour fournir un service de qualité et les produits et/ou formations vendus.



Mes compétences :

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Archivage numérique

Dématérialisation

Facturation / saisie comptable

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Sage Accounting Software

Audit

Coordination