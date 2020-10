Fabienne WATTEZ

J'ai développé, au travers de mon parcours multisectoriel (GSB, Pharmaceutique, RH, Commerce B to B), la pratique de la gestion avec un attrait particulier pour la résolution de problèmes qui concilie tactique et négociation. Le développement de cette compétence m'a amenée à la stratégie.



Excellente négociatrice, j'exerce ma créativité dans la recherche de solutions acceptables pour chacune des parties dans le moyen et long terme ainsi qu'au service du changement de logiques et de paradigmes dans l'entreprise en introduisant des valeurs de coopération, de collaboration, dintelligence collective et une nouvelle gestion du pouvoir.



Visionnaire pragmatique, je souhaite évoluer vers des stratégies du changement et de la mutation.

Les notions importantes pour moi sont le partage, l'autonomie, la responsabilité et l'action



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction générale

Leadership

Gestion des achats

Accompagnement au changement

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Management

Management de transition

Négociation achats

Autonomie