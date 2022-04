Fabiennesarah TAVAKOLI

Ma pratique de la Communication est intimement liée au Challenge de l'Innovation.



Six années intenses de formation sur le vif et d'émulation m'ont convaincue qu'au-delà de la Technique et de la Vision, c'est l'état d'esprit et la qualité de la relation qui soutiennent la Création.



Mon expérience des risques liés au manque de préparation m'ont amenée à me dédier à la Maturation du Processus et à la Stratégie d'Émancipation : la lutte et la volonté de prouver doivent être désamorcées pour qu'une mobilisation basée sur des ressources profondes puisse s'engager.



Mes compétences :

Coaching

Formation

Stratégie

Communication

Montage vidéo

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique