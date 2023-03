Polyvalence,force de proposition, rigueur, sens de l'organisation, rapidité, prise de responsabilités, autonomie, sont les atouts que je peux apporter à votre entreprise!

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Rapidité d'Exécution conciliation

Organisation du travail

Volontaire et énergique

Autonomie

Adaptabilité

Force de proposition

Esprit d'initiative