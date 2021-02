Fabrice ANTHONY

« Ensemble plus loin ».

Cest cette philosophie qui ma permis datteindre les objectifs opérationnels et daugmenter mes compétences de Leadership en construisant des équipes motivées et en instaurant une atmosphère bienveillante.

Étant le garant de la qualité et du Chiffre dAffaires, je résous des problèmes complexes et développe des solutions à enjeux stratégiques.

Mes atouts de force de proposition, desprit fédérateur ainsi que didentification des opportunités mont permis datteindre avec succès la satisfaction de mes clients.



#positiveculture

#empathy

#collectiveintelligence

#change

#sustainability