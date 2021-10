Après un grand parcours passé dans lassurance de personne ( vie, capi, fonds structurés, défiscalisation, UC pierre, prévoyance, assurance emprunteur, etc),

Je « me suis retrouvé » dans un nouveau challenge celui dêtre Agent Immobier



Une agence à Castelnau de médoc avec une vingtaine de Conseillers

Une agence à Salles avec une dizaine de Conseillers



Interrogez moi sur nos offres, nos services et sur le recrutement (indépendant, salarié, agent commercial) : Viadéo , f.barreaux@guyhoquet.com