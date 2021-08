Fabrice BERGES (FABRICE )

Auteur et scénariste sur différents supports depuis une dizaine d'années, j'écris et je mets en scène des histoires pour la télévision ou pour l'édition. Compétent dans le domaine de l'écriture avec une vaste expérience dans la rédaction de nouvelle/roman et de scénario. Mes connaissances du secteur couvrent la stratégie créative, le sens du relationnel et les méthodes d'écritures réglementaire.



J'aime particulièrement multiplier les rencontres et les collaborations, expérimenter de nouvelles manières de raconter des histoires et ainsi passer d'un univers à un autre.



Mes plus récentes expériences incluent de l'écriture pour la télévision "Port Marianne", "Atai", l'écriture de la trame narrative pour un projet non annoncé chez Archipel Production, des missions d'écriture/narrative pour le magazine La Passerelle, l'écriture et la publication de plusieurs nouvelles sur le site communautaire Weloveword.



Mes univers de prédilection sont le fantastique, la science-fiction et l'historique sans distinction de format ou de support. La construction de mondes fictionnels est l'une des missions que j'apprécie le plus dans mon travail.



La conception d'univers fictionnels pour le cinéma ou l'édition fait partie de mes activités annexes régulières.



Par ailleurs, au cours des dernières années, j'ai régulièrement eu l'occasion de travailler avec des auteurs et des producteurs, pour la mise en scène de série et long métrage ou en sessions d'écriture.