Alexander HALES

Bonjour, je suis à la recherche d'une entreprise pour signer un contrat en CDI.Etant jeune diplômé du Cesi, je suis capable d'exercer des fonctions techniques et managériales. En effet, les stages que j'ai pu effectuer m'ont permis de mettre en Œuvre les connaissances acquises lors de mes études. Mon enthousiasme, ma rigueur et ma volonté ont été appréciés par mes supérieurs.

J'ai acquis, au cours de ma formation, des compétences en mécanique, électricité, automatisme, mais aussi dans les domaines de la gestion de production, de la qualité, gestion des stocks et suivi de projet.

Désormais, à la recherche d'un emploi d'ingénieur junior, c'est tout naturellement que je me tourne vers vous. Jai envie de construire le monde de demain avec vous.

Je reste à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire.





Mes compétences :

Solidworks

Python Programming

NI Multisim

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

CATIA