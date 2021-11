Claude TEMPE

Je suis titulaire d’un DESS en mathématiques de la décision à Paris IX Dauphine.

je débute en 1996 chez Matra Espace, puis entre, l’année suivante, chez Ernst & Young. En 1999, je cofonde CARTEM, que je developpe jusqu’en 2003, date de mon arrivée chez Alti.



J'intègre Alti en tant que responsable d’agence SAP puis suis nommé directeur du pôle Business Solutions en octobre 2007.



Fort de notre succès dans le développement du Pôle Business Solutions, passé en 5 ans de 30 collaborateurs à 350 aujourd’hui, on m'a confié la charge, en plus de ma responsaibilité actuelle sur Business Solutions, de poursuivre le développement du pôle Technologies d’Alti.



Ainsi, je dirige les Pôles Technologies et Business Solutions, avec prêt de 700 consultants et ingénieurs, pour un chiffre d’affaire de plus de 69M€, soit près de 70% de l’activité France.



Mes compétences :

Management

Coaching