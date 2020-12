Christophe ELUT

Blancco Technology Group est un fournisseur mondial leader en solutions logicielles d'effacement de données sécurisées et diagnostics (UC, serveur, mobile, supports amovibles).



Secure Data Erasure



Data Erasure Management est bien plus qu’une solution de surveillance des activités d’effacement de données. Il s’agit d’une stratégie complète et d’une ligne de défense absolue contre les fuites de données sensibles, ainsi qu’une mise en conformité avec les réglementations relatives à la confidentialité des données.



• Gestion de l'effacement des données,

• Live Environment Erasure,

• High Volume Erasure,



Diagnostics Mobiles



Exécutez jusqu’à 52 tests de diagnostics sur des appareils mobiles, afin pour d’identifier rapidement les a sources de problèmes dysfonctionnements éventuels et afin de les résoudre efficacement. Grâce à ce processus, réduisez le nombre de retours d’appareils, ainsi que les coûts liés aux réclamations et réparations traitées par le service client.



• Diagnostic de défauts,

• Programme D’Analyse.



Mes compétences :

Développement durable

Brokerage

Recyclage

ICPE

EMarketing

Budgets

Marketing

Management

Développement commercial

Vente B2B