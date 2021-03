Fabrice BOULLAY

Mon profil est riche dexpériences dans le secteur de la communication au sein dagences, en collectivité et pour un groupe international de consulting et d'intégration de systèmes spécialisé en transformation digitale.



Mon unité de valeur de réussite est le rapport entre la satisfaction et le projet.



Mes atouts : autonome, communiquant, créatif et curieux, jai une bonne connaissance des stratégies, des technologies adaptées aux canaux de communication (print, web, réseaux sociaux) et lexpérience de management de projets et déquipes.



Mes compétences :



- Élaborer une stratégie de communication / communication de crise

- Identifier les besoins (conception technique et fonctionnelle de supports de communication)

- Assurer la conduite de projets (connaissance de la chaine graphique, de l'écosystème numérique)

- Détecter les principaux moteurs de transformation numérique, s'engager sur des pratiques innovantes

- Optimiser la valeur de l'écosystème numérique par la fédération d'un réseau d'acteurs

- Manager une équipe

- Qualifier et rédiger un marché



Profils de postes :

Chef de projet

Community manager

Webdesigner

Graphiste

Communication

UI Design



Softs :

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Project Management

Adobe Animate

Axure RP

Drupal

Social Media

WordPress

Office