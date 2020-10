Fabrice CARRÉ

Excellente connaissance de la Production (S.I.)

Participation à de nombreux projets techniques et fonctionnels

Certifications d’entreprise et certifications individuelles (ISO, ITIL)

Interface client, analyse et compréhension de l’expression des besoins

Gestion d’une unité d’affaires

Définition de stratégies opérationnelles

Gestion administrative - budgets - recrutements

Coordination de consultants en systèmes d’information (ingénieurs et techniciens)

Compétences techniques Mainframe

Aisance relationnelle et rédactionnelle



Anglais opérationnel.



Mes compétences :

SDM

ITSM

Relations clients

Interface