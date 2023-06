Fabrice CATY

Manager Service delivery ou field delivery .. quelque soit le domaine d'activité , je sais federer une equipe et obtenir le meilleur des personnes qui la composent. fort de plus de 20 ans d'experience et reconnus par mes pairs partout ou j'ai exercé, je cherche de nouveaux defis en Rhone Alpes (entre Lyon et Valence), à apprendre encore de mes expériences futures et à partager mes compétences dans un milieu enrichissant, tant au niveau professionnel quhumain.



Fort de quinze années dexpérience « client » puis de dix années côté « service » j'ai acquis une double expertise. Je maitrise en effet toutes les compétences nécessaires aux exigences industrielles avec les notions capitales de maitrise des couts, de respect des délais, de respect des processus et de management des équipes



Disposant d'un très bon relationnel, d'une forte implication et d'une grande disponibilité, je pense pouvoir répondre à vos attentes et m'intégrer très rapidement dans votre structure. Toujours très bien noté lors de mes évaluations annuelles, j'ai toujours été considéré comme force de proposition et reconnu par mes pairs comme un excellent manager, autonome et rigoureux.



Je suis disponible immediatement, n'hesitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Plan de transfert entre IBM et TOSHIBA

Microsoft Word , Excel , outlook.

Management techniciens , chefs de projets / evaluations annuelles

Relationnel client / comité de pilotage.

Business cases / costing / maitrise et reduction des couts

Formation Management

Management opérationnel

Management helpdesk software et hardware

Management IRP