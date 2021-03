Fabrice DRUART

J'exerce une activité d'indépendant autour du webmastering ecommerce (prestashop) (création de boutiques en ligne, animation, référencement) en complément d'une activité salariée de Chef de Projet Ecommerce.



Je suis passionné par le e-commerce, le SEO, les projets qui semblent infaisables, lœnologie et la gastronomie.



Je suis également l'éditeur de portails de boutiques en ligne en France (www.e-komerco.fr), en Espagne (e-komerco.es) et en Belgique (e-komerco.be) et un petit peu ailleurs comme en Suisse, en UK.. etc



Je suis par ailleurs à la recherche d'aventures entrepreneuriales dans le ecommerce (défis, opportunités, accompagnement d'idées, mise en commun de compétences, association).



Points forts :

Forte motivation,

Curieux et perspicace

Esprit positif,

Force de proposition,



Intérêt pour le développement d'applications Internet

Intérêt pour le e-commerce en général



Editeur de sites internet :

http://www.e-komerco.fr

http://www.e-komerco.es

http://www.e-komerco.be

http://www.e-komerco.co.uk

http://www.chevaux-poneys.fr

http://www.france-campagne.fr

http://www.montagne-france.fr

http://www.plage-soleil.fr



Site web : https://e-komerco.agency



Mes compétences :

E-commerce Prestashop

Ecommerce

MySQL

PHP

Php MySQL

Web

Référencement naturel

SEO

Conseil

Audit

Gestion de projet

Prestashop