Mes valeurs :

Esprit d'équipe,

Engagement,

Exemplarité

Performance et atteinte du résultat demandé



Mes compétences :

Le management d'équipes opérationnelles et commerciales

Vente et développement New Business

Gestion de Business Unit et de réseaux d'agences

La gestion orientée vers le résultat opérationnel

La mise en place d'outils d'amélioration continue

Le déploiement de projets stratégiques







Je suis à la recherche d'un nouveau challenge sur Nantes.



Mes coordonnées :

Port : 06 95 45 80 66

fabrice-eliot@orange.fr



Mes compétences :

Management opérationnel

Food & Beverage

New business development

B2B & Strategic Sales Management

Sales Management

Contract Management

Management des ventes

Centres de profits

Commerce B2B

Business management