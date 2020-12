Fabrice FABRICE PEZET

Développer les ventes sur le marché est mon métier.

Mes acquis professionnels m'ont déjà permis la création d'un service commercial ainsi que de l'animation de réseaux de prescription ou d'équipes de ventes en région au sein de groupes nationaux, leaders respectifs dans leurs domaines. Jai également développé des compétences dans la gestion d'un portefeuille - client (solutions B to B et B to C, conseil immobilier, promotion immobilière et investissement, rénovation et services hôteliers).



Mes compétences :

Animation commerciale

Management commercial

Commercial grands comptes

Développement de partenariats

Business development

Business to Business

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office