Mentaliste-Comédien-Coach,



Je suis spécialisé dans l'animation depuis plus de 10 ans en France et à l'étranger.

Pour marquer les esprits lors de votre événement, je vous invite à découvrir mes interventions originales.



Les animations sont proposées en Français, Anglais, Espagnol et Russe.

Le Mentalisme

Le mentalisme reste peu connu, notamment dans son utilisation en entreprise, et pourtant il permet de marquer les esprits



Le Mentalisme offre une expérience et un divertissement fascinants.



D’autre part, le Mentalisme permet de faire passer un message fort et mémorable grâce à son impact.

Il permet également de mettre vos invités / collaborateurs en lumière par son interactivité crée des liens et donne du sens que ce soit lors d'un lancement de produit, un séminaire ou du team-building.





Le Coaching intuitif

Prendre les bonnes décisions est essentiel à la réussite de votre entreprise.

L'intuition est le mode de connaissance le plus naturel de l'homme au service de la performance.

Elle permet au manager d'être plus créatif et plus réactif par rapport aux aléas de son quotidien.

Ce coaching permet de faire confiance à votre intuition et à votre intelligence émotionnelle.

Comment utilisez-vous votre intuition dans votre travail?



L'émotion au coeur de la performance

La gestion relationnelle est un enjeu essentiel dans votre quotidien.

Elle soude les équipes, permet de pulvériser le stress et résoudre les conflits.

Elle permet aussi de prendre les bonnes décisions pour optimiser la performance et le bien être personnel et collectif au sein de votre entreprise.



Je serai ravi d'échanger avec vous sur ces thématiques et d'imaginer ensemble comment métamorphoser vos événements afin de les rendre uniques et mémorables.



Bien à vous,



Fabrice Ferra

