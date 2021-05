Fabrice GODART

Consultant Expert en Smart Building et BIM phase 1

Assistance, conseils et coordination de projets



Dans le cadre de votre projet, je vous assiste dans les différentes phases de la vie du bâtiment, en relation avec chaque corps de métier, afin daboutir à un bâtiment interopérable, prêt pour le futur, et valorisé par les services adaptés à lexploitant et aux utilisateurs des espaces.

Le Smart Building sil est bien réfléchi apporte une réelle valeur ajoutée au bâtiment, au profit dune qualité de vie croissante.