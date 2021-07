Fabrice HOARAU

Militaire enfants de troupe de formation, j'ai suivi des études universitaires en Anglais Niveau Master a l'université de Sussex Brighton GB .

Après une année d'IUFM, j'ai intégré l'Etat major interarmées des FAZSOI.

J'ai ensuite intégré la vie active dans le domaine sanitaire social et medico social (FEHAP, URIOPSS) puis un établissement sanitaire (AURAR et Clinique Omega).

J'ai rejoint ensuite la mutualité française (de la Réunion), puis j'ai créé ma propre entreprise de service aux entreprises www.prozen974.fr qui propose des audits financiers, juridiques et organisationnels, des coaching collectifs et individuels et des activités de communications.



Mes compétences :

Psychologie

Coordination

Organisation