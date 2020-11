Fabrice HODÉ

J'ai durant plusieurs années développés mes expertises dans différents secteurs.

Aujourd'hui mes compétences sont dans les domaines suivants:

Management de l'Administation des Ventes

Management de la Gestion Industrielle et Logistique

Mananagement de la qualité Industrielle.

Management de la Relation Clientèle

J'ai toujours cherché des missions transversales à fortes responsabilités.

Je suis curieux et ouvert aux opportunités utilisant mes compétences et expertises et me permettant de les augmenter. Mes connaissances et compétences dans les systèmes d'information me permettent de faire des analyses de données, mettre en avant les points d'amélioration et proposer les améliorations.



Mes compétences :

Métallurgie

SAP

Bureautique

Métrologie

Business Objects

Programmation

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Management de la Qualité

Grands comptes

Audit Qualité Nucléaire

EN 9100

ISO9001

ISO14001

ASME III

ISO45001

RCC-M