Fabrice JANCZUK

Systèmes

d’exploitation :



· UNIX (FreeBSD, OpenBSD,NetBSD, Solaris)

· LINUX (Distribution: OpenSuse, Debian, Redhat)

· Windows Server (2000/2003, R2/2008, R2) – Workstation (2000/Xp/Seven)

· VMware ESX et ESXi



Réseaux et systèmes Projets réalisés sous système *BSD :



· Création, installation et configuration d’un proxy (squid) transparent et module de redirection

· Mise en place d’une solution VPN (OpenVpn) et d’un cryptage basé sur SSL

· Mise en place d’un routage interVlan

· Utilisation d’un contrôleur de domaine SAMBA et d’une authentification LDAP (OpenLDAP)

· Mise en place d’un firewall (Packet filter) avec gestion de bande passante (ALTQ)

Projets réalisés avec Debian :

· Mise en place d’un outil d’inventaire permettant le recensement des équipements informatique

dans un domaine hétérogène.

· Création d’un système de réparation de charge et de fail-over via l’outil de vituarlisation LVS.

Projets réalisés avec 2003 Server

· Mise en place et administration d’un service d’annuaire Active Directory.

Virtualisation Projet réalisé sous Xen :

· Installation et configuration d’un Dom0 sous NetBSD.

· Mise en place d’une architecture réseau virtualisée (vde switch)



Projet réalisé sous vmWare :



· Installation et configuration d’un serveur vmWare ESX.

· Mise en place des serveurs virtuels

· Installation d’un vCenter.

· Mise en place d’un cluster a l’aide de vMotion.

Virtualisation de poste travail client :

· Création d’un bureau virtuel – Vmware View

· Virtualisation des applications – Vmware ThinApp

· Application de stratégie de sécurité – Res PowerFuse

·

Programmation · SQL / PHP – Html - CSS / C / Java / Langage Shell / Python



