Fabrice L'HÔTE

Spécialisé dans la vente en BtoB, mon parcours professionnel m'a mené à commercialiser des services, de la technologie et des produits.

Je suis titulaire d'un Master 2 en Management International, mon projet professionnel est d'évoluer dans les postes à responsabilités.

Actuellement, je suis directeur d'agence à Lyon sur une cible de TPE et PME.

Je me positionne comme un moteur de croissance en faisant parti de ceux qui ont les meilleurs résultats ainsi qu'un facilitateur pour mes commerciaux. Notre cible est très exigeante et j'interviens sur un secteur particulièrement concurrentiel et ce qui nécessite de très fortes capacités à convaincre. Du coup, je n'hésite pas à aller sur le terrain pour conserver mon tempérament de chasseur et générateur de new business et bien sûr je mets tout en oeuvre pour le transmettre à mon équipe.



Mes compétences :

Système d'information

Organisation du travail

Internet

Esprit d'équipe