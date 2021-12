Fabrice LE GUERNEC

Acteur multicarte de l'image en autodidacte, 12 ans responsable au studio / boutique Leica-Hasselblad de Paris-Montmartre Elle&Lui Photographie.

A présent en reconversion, je prépare un Master de Manager RH pour la fin 2022.



Mes compétences :

Direction d'un établissement à activités multiples

Management d'une équipe

Stratégies de communication et de vente

Réalisation et gestion des tableaux d'activités

Comptabilité des entreprises

Gestion relations clients et fournisseurs

Prises de vue photo et vidéo

Montage

Formation à l'image pour débutants et avancés