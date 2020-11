Fabrice MORILLA

Une réelle passion pour l'échange et la relation client qu'apporte la gsb,gss à travers plusieurs expérience de responsable en menuiserie, monde projet monde sol.

Une vrai connaissance technique produit menuiserie pvc,bois,alu , produit lambris, menuiserie intérieur porte,galandage aménagement de placard,carrelage, parquet(stratifié,massif, exotique, contre collé), dalle et lame LVT et sol vinylique et produit du monde sanitaire et plomberie.



Négociation commerciale, gestion et animation, plan d'action commercial.



Manager et accompagner ses équipes dans un développement personnel et collectif.