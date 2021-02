Fabrice NACCACHE

METIER

- Monétique - France & international : Acceptation, Acquisition (Front & Back-Office), Emission (Back-office), Sécurité, Gestion de la Fraude, Fidélité

- Moyens de paiement : Compensation, Prélèvements SEPA (SDD)



SAVOIR-FAIRE

- Etudes de marché, définition de stratégies et recommandations, présentations

- Etudes de besoins, cahier des charges, élaboration de solutions, estimations des budgets et plannings,

- Coordination d’équipes, dont offshore, suivi des budgets et plannings, comités de pilotage





Anglais professionnel bilingue (plus de 5 ans à l'international)



Mes compétences :

Chef de projet

Offshore

Technico-commercial

Business Development

Avant-Vente