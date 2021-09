Fabrice TOROK

Mes compétences : Accordeur de voix (coach vocal) Thérapeute psycho-corporel- musicothérapeute (pour plus d'information sur mes activités : tambourdame.com



Actuellement, je vous propose, si vous êtes amenée à vous exprimer en public, un accompagnement pointu de coaching vocal.



Pour un approfondissement de la compréhension qu'à l'influence de notre univers sonore sur notre état général et pour comprendre comment reprendre notre pouvoir intérieur par le travail de la voix, je vous propose des interventions autour d'une conférence interactive et ludique : Le son, la voix et lécoute, ou comment lenvironnement sonore influence notre état dêtre. Et comment, à travers lécoute, en apprenant à placer notre voix, nous nous épanouissons.



Ensuite, pour travailler à améliorer les relations sociales, je vous propose des stage en groupe de développement personnel à travers le chant, lécoute et le mouvement.

Public concerné : Association, Institution, Entreprise



Ces stages ont pour but doptimiser la dynamique de groupe et le potentiel individuel de chacun pour développer de meilleurs échanges relationnels et une plus grande efficacité collective dans le travail.



La musique éclaire ma vie depuis toujours. Elle me guide, me soutient, minspire, me donne matière à évoluer.

Guide bienveillant, elle ma amené à travailler mon écoute en profondeur.

Cette écoute, je lai affinée en travaillant sur moi, en allant explorer mes zones dombre pour my sentir en confiance et y faire jaillir la lumière.

Depuis lenfance, dexpérience en expérience, nourri de rencontres humaines, jai développé mes potentiels artistiques, humaniste et sensitif grâce au chant chorale, aux arts plastiques, à lécriture, à la musique, à la méditation, et dans laccompagnement et lécoute des personnes qui croisèrent ma route.

Toutes ces expériences mont amenées à me former pour devenir musicothérapeute ( diplômé du CIM, affilié à la Fédération Française de Musicothérapie).

Durant cette formation, jy ai croisé Dominique Bertrand qui ma permis douvrir mon écoute à des plans de conscience qui méchappaient, grâce à la pratique du chant des harmoniques ( chant diphonique, chant de Touva ).

Une pratique qui est pour moi quotidienne depuis ce temps, une méditation sonore précieuse devenue un outil de travail thérapeutique.



Je me suis par la suite formé à la pédagogie Orff..

Jai travaillé en Relance de la Dynamique Personnelle avec Gisèle Bessac, en kinésiologie avec Jean-Luc Penet

Depuis près de quinze ans, la pratique de diverses formes de méditation ma permis dapprofondir mes ressentis énergétiques.

Certaines lectures riches denseignements, sont venues étayer ce travail introspectif.



A paris et en région parisienne, jinterviens et suis intervenu depuis 2009 en tant que musicothérapeute dans diverses institutions, MAS, IME, hôpitaux, cliniques, EHPAD, associations, auprès de personnes présentant des troubles cognitifs ( symptômes Alzheimer et apparentés, troubles autistiques, scléroses en plaques, polyhandicap) Jai participé de nombreuses années à un comité déthique concernant la fin de vie et les soins palliatifs.

En parallèle, jaccompagne régulièrement des personnes dans ce que jappelle laccordage de voix (coaching vocal), pour leur permettre de travailler leur voix chantée et parlée, et de la faire évoluer, de la faire grandir, amenant à un plus grand épanouissement global.



De 2012 à début 2015, nous avons créés et développés avec ma compagne la pratique du Chant Vivant. Des ateliers et des stages centrés autour du chant de la danse, des arts plastiques, de la spiritualité et de lénergétique. Cette expérience intense et riche de rencontres et dexpressions créatives ma permis dacquérir des outils et des compétences précieuses que je continue toujours de développer et de mettre au service de mon travail et de ma vie.



Aujourdhui, je vous accompagne, à votre rythme, sur le chemin de votre réalisation, à lécoute toujours plus fine, des messages de votre guide intérieur.

Ma mission est de permettre à chaque personne qui le souhaite, dacquérir des outils efficaces au service de son épanouissement et de son accomplissement, dans la pleine possession de son pouvoir créatif et de son ouverture de coeur.