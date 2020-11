Fabrice TRABUC

Projet professionnel

Depuis le mois d'août de l'année 2000 et l'achat de mon premier ordinateur. J'ai acquis des compétences techniques tel que sont le dépannage ou il faut établir un diagnostic, rechercher une solution et sa résolution, ou encore l'assemblage de station de travail équipée de système d'exploitation propriétaire. Je porte également un intérêt aux distributions LINUX. Enfin j'apprécie un autre aspect du métier de technicien de maintenance en informatique c'est l'assistance technique portée à toutes personnes se trouvant face à un problème informatique.



Actuellement en poste avec plus de 6 ans d'expériences acquises dans différentes structures (Lycée, E.S.N.), je suis à l'écoute d'opportunité dans les secteurs d'#Aubenas(07), #Privas(07), #Montelimar(26), #Valence(26)